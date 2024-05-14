Adana'da İş Yeri ve Araçta Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde ve bir araçta çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.