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Adana'da İş Yeri ve Araçta Yangın Çıktı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde ve bir araçta çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinde ve bir araçta çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sinanpaşa İtfaiye Yüreğir Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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