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Adana'da İş Yeri Saldırısı: 3 Yaralı

Adana'da İş Yeri Saldırısı: 3 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheli, tartıştığı iş yeri sahibine av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki av tüfeğiyle Gazipaşa Mahallesi'ndeki dönerci Bülent U'nun iş yerine gitti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Bülent U. ile tartışan şüpheli, av tüfeğiyle ateş açtı.

Şüpheli, daha sonra başkasının kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Bülent U, eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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