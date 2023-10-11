Adana'da iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanığın davası devam ediyor

Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Uğur Uca'nın iş yerindeki yangının ardından bölgede bulunan M.K. ile tartıştığını belirtti.

Savcı, daha sonra taraflar arasında kavga çıktığını ve M.K'nin Uca'yı bıçakla öldürdüğünü aktararak olay sırasında darbedilen sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.K. savunmasında, maktul Uğur Uca ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek "Mütalaaya karşı ayrıntılı savunmak yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan ve bitişikteki motosiklet bayisine de sıçrayan yangının ardından Uğur Uca, geçen yıl 6 Aralık'ta bölgede bulunan M.K. ile tartışmıştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, burada bıçaklanan Uca hayatını kaybetmiş, M.K. de tutuklanmıştı.