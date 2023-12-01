Adana'da iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası

Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimiyle 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Uğur Uca'nın iş yerindeki yangının ardından bölgede bulunan M.K. ile tartıştığını belirtti.

Savcı, daha sonra taraflar arasında kavga çıktığını ve M.K'nin Uca'yı bıçakla öldürdüğünü aktararak olay sırasında darbedilen sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.K. savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Maktul Uğur Uca ile aramda herhangi bir husumet bulunmuyordu. Önceki celselerde yaptığım savunmaları tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı M.K'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 10 yıla indirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan ve bitişikteki motosiklet bayisine de sıçrayan yangının ardından Uğur Uca, geçen yıl 6 Aralık'ta bölgede bulunan M.K. ile tartışmıştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, burada bıçaklanan Uca hayatını kaybetmiş, M.K. de tutuklanmıştı.