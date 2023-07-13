Adana'da İş Yeri Sahibini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Beyanı alınan tanık İ.C.K, olay tarihinde maktul Uğur Uca'nın iş yerinde çalıştığını ve suç tarihinden yaklaşık bir hafta önce iş yerinin yandığını belirtti.

İş yerinde yanan motosikletlerin olduğunu ifade eden İ.C.K, şunları anlattı:

"İş yerine polis şerit çekmişti. Ben sanık M.K'nin şeridi geçip iş yerine girdiğini gördüm. Sanık iş yerindeki motosikletlere bakıyordu. Bunun üzerine maktul Uğur Uca sanığın yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma olurken ilk olarak maktul sanığa vurdu. Sonrasında kavga büyüdü. İş yeri önünde maktul Uğur Uca'nın şu an ismini hatırlamadığım 4 ya da 5 arkadaşı daha vardı. Sonra bunlar da sanığa vurmaya başladı. Kavgayı orada bulunanlar ayırdı. Sanık olay yerinden ayrılırken Uğur Uca arkasında koştu. Sanık bir ara Uğur Uca ve arkadaşlarının elinden kaçarak koşmaya başladı. Maktul bana sanık M.K'yi 'yakala' dedi. Bende sanığı yakalayıp yere düşürdüm. Tekrar maktul ve arkadaşları sanığa vurmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıktı. Beni alıp bir köşeye çektiler. Ondan sonra olan olayları görmedim. Uğur Uca'nın olay yerinde nasıl yaralandığını görmedim."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.K, maktul Uğur Uca ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, olaydan ötürü pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların gelecek duruşma dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, 3 Aralık 2022'de gece saatlerinde kutlama için ateşlenen meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı. Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti. Uca, geçen yıl 6 Aralık'ta yanan iş yerinin önünde bulunduğu sırada içerdeki motosikletlere dokunan M.K'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyarmış bu nedenle ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti. Kavgada bıçaklanan Uca, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan M.K. tutuklanmıştı.