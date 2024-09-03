Adana'da iş yeri kurşunlama ve haraç olayında 2 tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç isteyen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Güzelevler Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesine 26 Ağustos'ta gece saatlerinde motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Atölyenin camlarının kırıldığı olaydan bir gün sonra iş yeri sahibini arayan bir kişi, organize suç örgütünün ismini kullanarak 5 milyon lira haraç istedi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kurşunlama ve haraç isteme olaylarına karışan 3 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen ikametlere düzenledikleri operasyonlarla zanlılar Halil İbrahim C. (29), kuzeni Abdullah T. (24) ve Lütfi T'yi (30) yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Halil İbrahim C. ve Lütfi T'nin kurşunlanan iş yerinde çalıştıkları belirlendi.

Halil İbrahim C'nin olayda motosikleti kullandığı, kuzeni Abdullah T'nin tabancayla iş yerine ateş açtığı, Lütfi T'nin de telefonla patronunu arayıp haraç istediği tespit edildi.

Şüpheliler, olayları kendilerinin gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir organize suç örgütüyle bağlantılarının olmadığını öne sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil İbrahim C. ve Abdullah T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Lütfi T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, atölyeye yönelik silahlı saldırı anı bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.