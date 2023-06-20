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Adana'da iş makinesi seyir halinde alev aldı

Adana'da iş makinesi seyir halinde alev aldı

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hareket halinde alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hareket halinde alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) iş makinesi, Pınarlar Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İş makinesinden inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar oluşan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Tufanbeyli Adana Güncel Haberler

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