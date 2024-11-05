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Adana'da İş İnsanı Yunus G. Dolandırıcılıkla Gözaltına Alındı

Adana'da İş İnsanı Yunus G. Dolandırıcılıkla Gözaltına Alındı
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Adana'da özel bir okulun kurucusu olan iş insanı Yunus G., dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alındı. Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Yunus G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'da iş insanı Yunus G., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yunus G. gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" diyerek el salladı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'da özel bir okulun kurucusu olan iş insanı Yunus G.'yi adresine yapılan baskınla gözaltına aldı. Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Yunus G., sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına götürülen Yunus G., hakkındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim? Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, Allah'a emanet olun" diyerek el salladı. Yunus G. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Yunus G.'nin, sahte vekaletname düzenleyerek eşi Arzu G. ile müşterek tapuya sahip oldukları evi sattığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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