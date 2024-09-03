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Adana'da İş İnsanı Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş insanı Ali Kanalka, yeğeni İsa Kanalka tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iş insanı Ali Kanalka (60), iş yerinde yeğeni İsa Kanalka tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı zamanda çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ali Kanalka'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, Ali Kanalka'nın, ağabeyinin oğlu, yeğeni İsa Kanalka tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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