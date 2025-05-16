Adana'da İş İnsanı Gasbedildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da İş İnsanı Gasbedildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da bir iş insanını tuzağa düşürerek 613 bin 500 lirasını gasbeden 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da bir iş insanını tuzağa düşürerek 613 bin 500 lirasını gasbeden 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş insanı M.T. (50), polise başvurarak, tanıdığı D.A. (25) adlı kadının zor durumda olduğunu belirterek yardım istemesi üzerine gittiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreste silahlı kişilerce darbedildiğini ve tabancayla tehdit edilerek parasının gasbedildiğini bildirdi.

Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin İ.Ç. (17), Muhammet K. (18) ve Mutlu U. (27) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, İ.Ç, Muhammet K. ve Mutlu U. ile adresteki Mahmut H. ve Yusuf B'yi gözaltına aldı. Adreste olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile mağdura ait gözlük ve çeşitli kimliklikler de ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler İ.Ç, Muhammet K. ve Mutlu U'nun D.A. aracılığıyla iş insanı M.T'yi kandırıp adrese çağırarak zorla apartman dairesine götürdükleri, burada darbedip üzerindeki 3 bin 500 lirayı aldıkları, banka hesabından mobil bankacılık aracılığıyla hesaplarına 10 bin lira aktardıkları daha sonra aracındaki 600 bin lira ile kişisel eşyalarını gasbettikleri belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ç, Muhammet K. ve Mutlu U. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Mahmut H. ve Yusuf B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şüpheli D.A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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