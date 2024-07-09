Adana'da inşaat işçisi 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Demirtaş Ceyhun Bulvarı'ndaki 10 katlı bir inşaatın 6'ncı katında çalışan Mehmet Ali Soylu (44) dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Soylu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.