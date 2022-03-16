Adana'da inşaatın havalandırma boşluğundan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da inşaat halindeki bir binaya hırsızlık için girdiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i havalandırma boşluğundan düşerek yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada görevli bekçiler, 2 şüphelinin klima borularını çaldığını fark etti.

Bekçilerin peşine düştüğü şüphelilerden B.Y, 6. katta havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı, Ö.E. yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.Y, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yakalanan Ö.E. Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.