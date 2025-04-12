Adana'da İnşaat Şantiyesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Çanaklı Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan bazı konteynerler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.