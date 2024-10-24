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Adana'da inşaat halindeki binadan demir çalan şüpheliler kaçtı

Adana'da inşaat halindeki binadan demir çalan şüpheliler kaçtı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde inşaat halindeki bir binadan demir çalan iki kişi, polisin takibinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, şüphelilerin aracına el koyarak çalınan demirleri sahibiyle buluşturdu.

Adana'da inşaat halindeki binadan demir çalan iki şüpheli, polislerin takibinden kurtulmak için otomobili bırakıp kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yapımı süren bir binadan iki kişinin demir çaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, demirleri otomobile yükleyerek kaçan iki şüphelinin peşine düştü. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, bir süre sonra araçlarını bırakıp koşarak bölgeden uzaklaştı.

Olayda kullanılan araca el koyan ekipler, çalınan demirleri de sahibine teslim etti.

Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

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