Adana'da İnşaat Denetimi Sırasında Kaza: Müteahhit Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde inşaat denetimi yapan müteahhit Abdulgaffur Şenol, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada diğer sürücüler de yaralandı.

ADANA'da müteahhit Abdulgaffur Şenol (45), inşaat denetimi yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, kavşakta Fırat Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Savrulan Fırat Ö'nün otomobili önce park halindeki otomobile ardından apartman inşaatını denetleyen kaldırımdaki Müteahhit Abdulgafur Şenol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücüler Gökhan K. ile Fırat Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR-Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.