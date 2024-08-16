Adana'da inşaat çalışmaları sırasında kule vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir inşaat sahasında çalışma sırasında kule vinç devrildi ve operatör Görkem Harbi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.
Karakuyu Mahallesi'nde konut inşaatı yapılan sahada çalışma sırasında kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Görevlilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Harbi'nin cenazesi işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.