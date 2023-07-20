Adana'da İnanılmaz Dolandırıcılık

Adana'da internet üzerinden otomobilini satışa koyan bir kişiye 2 bin lira kaparo verip satın alıyor gibi yaptıktan sonra, aracı kendileri internet üzerinden ilana koyup 710 bin lira sattığı öne sürülen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da inanılmaz dolandırıcılık

Adana'da internet üzerinden otomobilini satışa koyan bir kişiye 2 bin lira kaparo verip satın alıyor gibi yaptıktan sonra, aracı kendileri internet üzerinden ilana koyup 710 bin lira sattığı öne sürülen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA - Adana'da internet üzerinden otomobilini satışa koyan bir kişiye 2 bin lira kaparo verip satın alıyor gibi yaptıktan sonra, aracı kendileri internet üzerinden ilana koyup 710 bin lira sattığı öne sürülen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

A.G., isimli bir kişi otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. A.G. ile iletişime geçen İ.H.D., aracı satın almak istediğini söyleyip, 2 bin lira kaparo gönderdi. İ.H.D., A.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen B.H., İ.H.D. ile iletişime geçti. İ.H.D., A.G'ye kendisinin şehir dışında olduğunu söyleyip, otomobili bir tanıdığının devralacağını belirtti. İ.H.D.'nin yönlendirmesiyle A.G. ile B.H. noterde buluştu. B.H., araç satış bedeli olarak 710 bin TL'yi şüpheli İ.H.D'nin banka hesabına gönderdi. İ.H.D'de dekontu A.G'ye gönderip, otomobili B.H'nin üzerine geçirmesini sağladı.

Noterde paranın kendi hesabına gelmediğini fark eden A.G., B.H. ile konuştuğunda dolandırıldığını anladı. A.G.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İ.H.D. ve suç ortağı M.G. ile 3 şüphelinin adreslerini belirledi. Operasyon için harekete geçen polis, 5 şüpheliyi adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.H.D. ile M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.