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Adana'da İmam Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Adana'da İmam Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde cami önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Tarık Karadağ, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ (48), aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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