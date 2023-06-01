Adana'da İmalathaneye Dönüştürülen Evde 703 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

ADANA'da, banyosu sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda, bir kısmı şişelenmiş 703 litre sahte içki ele geçirildi. Fıçılarda bekleyen içkiler imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve operasyon düzenledi, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Evin banyosunda yapılan aramada, bir kısmı şişelenmiş 703 litre sahte içki ele geçirildi. Fıçılarda bekleyen içkiler ise olay yerinde polis tarafından imha edildi.

Ekiplerin, durdurulan şüpheli araçlardaki aramalarında ise gümrük kaçağı 895 cep telefonu, 996 elektronik sigara, 210 kilogram nargile tütünü bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.