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Adana'da İlkokulda Çıkan Yangında Öğretmenler Odasında Hasar Oluştu

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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 60. Yıl İlkokulu'nda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar meydana geldi. Yangının klimadan kaynaklandığı belirlendi. Yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında klimadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Yangın, nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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