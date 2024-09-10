Üye Girişi
Haberler

Adana'da İlköğretim Haftası 'Hayallerini Mavi Balonlarla Uçur' Temalı Etkinlikle Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da İlköğretim Haftası, 'Hayallerini mavi balonlarla uçur' temalı etkinlikle kutlandı. Öğrencilerin gösteriler yapıp oyunlar oynadığı etkinlikle gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

ADANA'da İlköğretim Haftası, 'Hayallerini mavi balonlarla uçur' temalı etkinlikle kutlandı. Öğrencilerin gösteriler yapıp oyunlar oynadığı etkinlikle gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Kentte 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Serinevler Spor Salonu'nda 'Hayallerini mavi balonla uçur' temalı İlköğretim Haftası kutlaması yapıldı. Kutlama törenine Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Aksu, yaklaşık 104 bin öğrenci ve 6 bin dolayında eğitim çalışanıyla yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Aksu, bu yıl ilk kez uygulanacak olan 'maarif eğitim modeli' sayesinde eğitimdeki açıkların kapatılacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

'MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ'

Aksu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde de çocuklarımızın becerilerinin ve yeteneklerinin ön planda tutulduğu; değerler eğitiminin ön plana çıkarıldığı önemli bir eğitim modeli uygulanacak. Bu yeni uygulanacak eğitim modeli ile beraber her zaman bahsetmiş olduğumuz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu vesile ile bugün bu etkinliği organize eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın ve kıymetli velilerimizin yeni eğitim öğretim yılları hayırlı olsun diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle kutlamalara renk kattı. Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamada, folklor gösterisi, sandalye kapmaca ve halat yarışı yapılarak öğrencilere motivasyon sağlandı. Etkinliğin sonunda öğrenciler gökyüzüne hayallerinin yazılı olduğu notları bağladıkları mavi balonlar bıraktı.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etkinlik Eğitim Güncel Adana

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title