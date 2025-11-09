Adana'da İlaç Kaçakçılığı Operasyonu: 107 Bin 64 İlaç Ele Geçirildi

Adana'da bir iş yerinin deposunda 107 bin 64 ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi.

İşletmenin deposunda 107 bin 64 ilaç bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı hakkında, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem başlatıldı.