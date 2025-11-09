Adana'da İlaç Kaçakçılığı Operasyonu: 107 Bin 64 İlaç Ele Geçirildi
Adana'da bir iş yerinin deposunda yapılan operasyonda 107 bin 64 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi.
İşletmenin deposunda 107 bin 64 ilaç bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı hakkında, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel