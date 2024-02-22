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Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da bazı apartman dairelerinde kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kenevir kökü, iklimlendirme cihazı ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ve kapalı alanda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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