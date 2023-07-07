Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan baskınlarda uyuşturucu madde, silah ve iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, odalara kurulan iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen merkez Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki 4 adrese baskın yaptı.

Adreslerde, 1 kilo 55 gram esrar, 236 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök Hint keneviri, 2 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca ve bu silahla ait 19 mermi ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Ev sahibi 4 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.