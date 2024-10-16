Üye Girişi
Haberler

Adana'da İkiz Çocukların Babası, Sevgilisini Vurup İntihar Etti

Adana'da İkiz Çocukların Babası, Sevgilisini Vurup İntihar Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobilde sevgilisi Ayşegül Sefer'i başından tabancayla vurarak öldüren Emre Naynal'ın, olayın ardından intihar ettiği belirlendi. Sefer'in katiliyle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İkiz çocukları olan çiftin arasındaki ilişkinin sorunsuz olduğu ifade edildi.

ADANA'da ikiz çocuklarının babası sevgilisi Emre Naynal (37) tarafından, otomobilde başından tabancayla vurularak öldürülen Ayşegül Sefer'in (40), katiliyle fotoğraflarını 'Huzurum' ve 'Sırtımı dayadığım dağım' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Polis, Sefer'i öldürdükten sonra Emre Naynal'ın da intihar ettiği olayın nedenini araştırıyor.

Olay, 14 Ekim günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Oto lastik ticareti yapan Emre Naynal, evli olmasına rağmen birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşegül Sefer ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin kıyıda yaptığı araştırmada, lüks otomobilde Naynal ile Sefer'in cansız bedenini buldu. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, toprağa verildi.

Ayşegül Sefer'in, katili Emre Naynal ile fotoğraflarını 'Huzurum' ve 'Sırtımı dayadığım dağım' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, Naynal ile Sefer'in saat 05.00 sıralarında olay yerine geldiklerini, cesetlerin bulunduğu saate kadar da başka kimsenin bölgeye gitmediğini saptadı. Öte yandan çiftin, 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu belirtildi.

Polisin, bilgilerine başvurduğu yakınlarının, çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiği bildirildi. Olayın nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Sosyal Medya Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Medya Adana Suç

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı
Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi? DİYARBAKIR'DA DEPREM! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi? 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? PEGASUS KAMPANYA Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Biletler ne kadar? A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.