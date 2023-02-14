ADANA'DA İKİNCİ DEPREMDE YARISI YIKILAN APARTMANIN AĞIR HASARLI HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞ

ADANA'da ikinci depremde yarısı yıkılan ve baba-oğlun hayatını kaybettiği Kubilay Apartmanı'nın, ilk depremde kolonlarının kırıldığı, duvarlarının da çatladığı, bir vatandaşın çektiği videoya yansıdı.

ADANA'da ikinci depremde yarısı yıkılan ve baba-oğlun hayatını kaybettiği Kubilay Apartmanı'nın, ilk depremde kolonlarının kırıldığı, duvarlarının da çatladığı, bir vatandaşın çektiği videoya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından ağır hasar aldığı ve yıkılma tehlikesinin olmasından dolayı boşatıldı. İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir (55) ile oğlu İrfan (32) Yiter, 6 Şubat günü ilk depremin ardından öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı. Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmı, dün akşam saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. Sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışması sonucu Bekir ile oğlu İrfan Yiter'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenaze aracına konulan baba ile oğulun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İkinci depremin birkaç saat öncesinde Kubilay Apartmanı'nın çekilen görüntüsünde binanın yıkılan tarafının kolonlarının kırıldığı görüldü.