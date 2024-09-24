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Adana'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Adana'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 1 yaşındaki bir bebek de bulunuyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kozan - Feke karayolu Suluhan mevkisinde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABL 866 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 01 CAA 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zeynep A. (1), Cennet A. (31), İsmail Ç.(30) ve Ali S. (34) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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