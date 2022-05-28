Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Metin Ciga idaresindeki 06 KA 7754 plakalı otomobil ile Onur Öztürk yönetimindeki 01 UC 259 plakalı otomobil, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki Gülşen Ciga (36), Esra Ciga (14) ve Azra Ateş (14) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel