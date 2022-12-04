Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yunus Sarıgül yönetimindeki 01 ZH 006 plakalı otomobil Adana kara yolunun 7. kilometresinde Tolunay Ilgaz yönetimindeki 01 AKE 097 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Tolunay Ilgaz yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel İmamoğlu Adana Güncel Haberler

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