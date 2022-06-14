Adana'da iki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı Adana'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Adana'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 ER 242 plakalı otomobil ile 01 LY 170 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Adana Büyük Şehir Belediyesi CANKUR ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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