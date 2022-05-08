İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Eren K. yönetimindeki 01 AHL 385 plakalı otomobil, Güneri Kavşağı'nda Yaşar E. idaresindeki 01 RA 686 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçların birinde bulunan Furkan Y. yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Fatih Azgın - Güncel