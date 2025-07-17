Adana'da İki Otomobil Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki iki otomobili çalan şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de 5 Temmuz'da A.I'ya ait otomobil sokakta park halindeyken çalındı.

A.I'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla çalınan aracı olay yerinin yakınında yol kenarına terk edilmiş halde buldu.

Buradaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı bırakan kişinin çeşitli olaylardan emniyette 54 suç kaydı bulunan Yiğit S. (33) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Yiğit S, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyet götürülen zanlının 10 Mayıs'ta da Yüzüncüyıl Mahallesi'nde S.D'ye ait otomobilin çalınması karıştığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce bulunan iki otomobil de sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerasınca, A.I'ya ait otomobili yol kenarına bırakan şüphelinin daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaşması kaydedildi.