Haberler

Adana'da İki Otomobil Aynı Yerde Kontrolden Çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde 3 gün arayla aynı noktada iki otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İlk kazada bir yolcu yaralanırken, ikinci kazada yaralanan olmadı. Olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin 3 gün arayla aynı yerde kontrolden çıkıp ağaca çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 3 Kasım'da Yusuf Y. yönetimindeki 01 AZU 937 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma ve buradaki turunç ağacına çarptı.

Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Şevval T. yaralandı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kazadan 3 gün sonra aynı bulvarda seyir halindeki başka bir otomobil de kontrolden çıkarak kaldırıma ve turunç ağacına çarptı.

Aracın hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.

İki aracın kontrolden çıkarak kaldırıma ve ağaçlara çarpması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
