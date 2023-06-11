Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gökmenler Mahallesi'nde sürücüleri tespit edilemeyen plakasız motosiklet ile 38 D 5734 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Cumali Özalp (37), Mücahit Soykan (17) ve Ali Akdöl (15) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cumali Özalp, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.