Adana'da iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Adana'da iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da biri kadın iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Adana'da biri kadın iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 25 Mayıs'ta, Elif E. ile yanındaki Orhan K'yi tabancayla yaralayıp kaçan Mahmut Ç'nin adresini belirledi. Mahmut Ç, ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Seyhan, Mayıs, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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