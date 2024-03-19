Adana'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Kemal Katıtaş Sokak'ta iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale sırasında evde buldukları kediyi dışarıya çıkardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.