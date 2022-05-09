İki kardeşi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kardeşi silahla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı, arkadaşı serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Serinevler Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda döner satışı yapan Mesut S. (49), iş yerinin karşısına seyyar tezgah kurarak döner satışı yaptığı gerekçesiyle Yakup Y. (32) ile tartıştı.

Olayın büyümesiyle çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı.

Kavga sırasında Yakup Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Mesut S. ve ağabeyi Sinan S. (51) yaralandı.

Şüpheli Yakup Y, arkadaşı Bedri A. ile otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mesut S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yakup Y. ve Bedri A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Yakup Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.