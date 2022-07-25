ADANA'DA İKİ GRUP SOKAK ORTASINDA ÇATIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ADANA'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ramazan Demirtaş ve Sergen Çelik öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede panik ve korkuya neden olurken, çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına döndü. Olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

2 TABANCA, DOLU ŞARJÖR VE 28 KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu. Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi

Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel