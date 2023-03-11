Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir bar önünde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kavgaya karıştığı değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel