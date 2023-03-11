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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir bar önünde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kavgaya karıştığı değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Ziyapaşa Mahallesi Seyhan kavga Adana Güncel Haberler

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