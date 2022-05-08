Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu B.C. ve S.C. ile S.C. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.Y ve F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

İncirlik, Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title