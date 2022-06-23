Adana'da iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Haberler

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Adana'da iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evinde, iki gence sentetik uyuşturucu sattığını ve kaçmaya çalışırken ikametin damında polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak E.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen E.A, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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