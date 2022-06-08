Adana'da iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis - Haberler

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Adana'da iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde otomobilinde, iki gence sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık M.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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