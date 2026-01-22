Haberler

Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.R.Ö. ve İ.D., Adana'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.Ö'yü Yumurtalık ilçesinde, "silahlı yağma" ve "firar" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi Kozan ilçesinde yakaladı.

A.R.Ö. ve İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

