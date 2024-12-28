Adana'da İki Firari Hükümlü Yakalandı
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki U.K. ve E.Ç.'yi yakaladı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (30) ve E.Ç'yi (30) yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel