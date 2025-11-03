Haberler

Adana'da İki Farklı Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Adana'da meydana gelen iki motosiklet kazasında, toplamda 5 kişi yaralandı. Kazaların güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

ADANA'da 5 kişinin yaralandığı iki motosiklet kazası, güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde önceki gün bir motosiklet, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ayakta müdahale etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda ise trafikte ilerleyen motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi, kazayı sıyrıklarla atlattı. Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
