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Adana'da İki Evde Yangın Çıktı

Adana'da İki Evde Yangın Çıktı
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Adana'nın Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde iki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'da 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde çıkan ev yangını da itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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