Adana'da iki çiftlikte silahlı soyguna karışan 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki çiftlikte silahlı soygun gerçekleştiren 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Doğankent Şıhmurat Mahallesi'ndeki bir çiftliğe gece saatlerinde giren silahlı 7 kişi, bekçi Fehmi Şimşek'i (52) darbedip ellerini iple bağlayıp gözünü bezle kapattıktan sonra buradaki traktör ve mazot tankını çaldı.

Şüpheliler, bekçi Fehmi Şimşek'i de yanlarına alarak aynı kişiye ait diğer çiftliğe gidip buradaki bekçi Hamza Yıldız'ı da darbedip ellerini iple bağladı.

Bekçilerin cep telefonları ile 5 ton zirai ilaç, traktör ve ilaçlama aletini de gasbeden şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çiftlik sahibinin sabah durumu fark edip bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çiftlikler ile bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan 7 kişinin kimliğini belirledi.

Zanlılar Sinan K. (25), Muhammet A. (24), Özcan Ç. (23), Gökhan Can Ç. (20), Ahmet K. (21), Mithat E. (28) ve Mansur A. (30) saklandıkları adreslerde yakalandı.

Çalınan iki traktör ile zirai ilaçlar da sahibine teslim edildi.

Silahlı 4 zanlının kapının altından sürünerek içeri girmesi kamerada

"Öldürmeye teşebbüs", "ikamet kurşunlama", "iş yerine patlayıcı atma", "yaralama", "gasp" ve "yağma" gibi olaylardan çok sayıda suç kayıtları bulunan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Sinan K, Muhammet A. ve Özcan Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soygunun gerçekleştiği ilk çiftliğin güvenlik kamerasına, silahlı 4 zanlının demir kapının altından sürünerek içeriye girmesi yansıdı. Görüntüde, çiftlikteki iki köpeğin şüphelilerin üzerine doğru gitmesi, daha sonra zanlıların bekçinin kaldığı iki katlı evin üst katına çıkıp el feneriyle içeriyi gözetlemesi yer aldı.