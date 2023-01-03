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Adana'da iki aracın çarptığı 2 kadından 1'i daha hayatını kaybetti

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Adana'da iki aracın çarptığı 2 kadından 1'i daha hayatını kaybetti

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kadın da hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kadın da hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda, önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişinin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazife İlhan da yapılan müdahalelere yaşamını yitirdi.

Nazife İlhan'ın cenazesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elif İlhan ve Nazife İlhan'a yolun karşısına geçtiği sırada önce 01 CVP 29 plakalı otomobil ardından da 01 AGE 709 plakalı hafif ticari çarpmıştı.

Elif İlhan kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

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