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Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Güncel Haberler

Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi silahla yaralandı.

Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi silahla yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Şehit Jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde iki aile arasında "çocuk tartışması"ndan kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada E.S. (22) ve İ.B. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, silahı kullandığı iddia edilen İ.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Adana Yüregir Jandarma Adana Güncel Haberler

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