Adana'da İçme Suyu Borusu Patladı, Sokakları Su Bastı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen içme suyu borusu patlaması sonrası sokaklar suyla doldu. Bölgeye ASKİ ekipleri sevk edilerek onarım çalışmalarına başlandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı.

Çamlıbel Mahallesi'nde içme suyu borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Borunun patlamasının ardından mahallenin bazı sokakları suyla kaplandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
